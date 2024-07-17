Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини покинул «Лос-Анджелес» – он может вернуться в «Ювентус» или сборную Италии

17 Июля 2024 • 06:05 Комментировать
Ювентус
...
Комо
18.08 19:00

Бывший итальянский защитник Джорджо Кьеллини покинул пост в «Лос-Анджелесе».

Экс-футболист «Ювентуса» провёл в американском клубе последние полтора года игровой карьеры, после чего занял должность тренера по развитию. Теперь же, спустя всего полгода, новоиспечённый специалист объявил об уходе посредством социальных сетей.

Предполагается, что теперь Кьеллини может вернуться в «Ювентус», цвета которого представлял на протяжении 17 лет в бытность игроком. Об этом сообщает Football Italia. Не исключено и возвращение в сборную Италии, где уже работает другой легендарный экс-футболист, недавно завершивший карьеру, – Джанлуиджи Буффон.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Июля
06:40
Два гранда Серии А поспорят за звезду «Дженоа» Гудмундссона
06:05
Кьеллини покинул «Лос-Анджелес» – он может вернуться в «Ювентус» или сборную Италии
05:40
«Ювентус» готов расстаться с 14 игроками – названы все имена
02:18
«Ювентус» предложит своему вундеркинду новый контракт и десятый номер 1
00:45
Игрок «Ювентуса» решил перейти в «Рому»
16 Июля
23:33
«Аль-Наср» может отказаться от Щесны, которому предложил огромную зарплату
22:45
Галлиани: «Ювентус» подписал лучшего вратаря Серии А»
06:51
Костич интересен представителям АПЛ и Ла Лиги
05:32
Милик и Ругани могут сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А
15 Июля
22:02
Топ-клуб АПЛ начал переговоры с «Ювентусом» по Кьезе
14 Июля
03:47
«Ницца» запросила 40 млн евро за Тодибо, на которого претендует топ-клуб Серии А
01:21
Маккенни может сменить «Ювентус» на английский клуб
00:06
«Интер Майами» запланировал подписание игрока «Ювентуса»
13 Июля
23:38
Варан договорился с клубом Серии А
02:36
«Лестер» договорился с игроком «Ювентуса», оценённым в 35-40 млн евро
00:41
41-летний Рейна продолжит карьеру в Серии А
11 Июля
03:05
Кьеллини: «Гатти сравнивают со мной, но он гораздо техничнее»
10 Июля
23:50
Кефрен Тюрам: «Невозможно отказаться, когда тебя зовут в «Ювентус»
08 Июля
04:47
«Ювентус» готов провернуть аренду игрока «Боруссии» с возможностью выкупа
02:09
Агент предложил Канселу двум европейским топ-клубам
00:43
«Манчестер Юнайтед» намерен продолжить переговоры по Гринвуду с тремя клубами
00:35
«Ювентус» нацелился на бывшего защитника «Барселоны»
07 Июля
22:51
«Ювентус» провёл новые переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед»
05:32
«Ювентус» сообщил Кьезе, что не нуждается в нём 3
05 Июля
04:41
«Ювентус» подписал нового вратаря
04:14
Стало известно, за какую сумму «Ювентус» продаст Кьезу
01:23
Гранд Серии А сохраняет надежду на подписание Санчо
00:14
Инсайдер Романо раскрыл планы «Ювентуса» по Кьезе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС КОМО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Когда и где пройдёт следующий чемпионат Европы «Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро Беллингем сделал заявление после поражения в финале Евро-2024
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Июля
06:40 · Италия. Серия А
Два гранда Серии А поспорят за звезду «Дженоа» Гудмундссона
06:05 · Италия. Серия А
Кьеллини покинул «Лос-Анджелес» – он может вернуться в «Ювентус» или сборную Италии
05:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов расстаться с 14 игроками – названы все имена
03:51 · Италия. Серия А
Ориги интересен клубам из трёх стран
02:45 · Англия. Премьер-лига
Камада – о неудаче в «Лацио»: «Я должен был заменить лучшего полузащитника Серии А»
02:30 · Италия. Серия А
«ПСЖ» меняет трансферные планы из-за Кварацхелии
02:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложит своему вундеркинду новый контракт и десятый номер 1 слухи
01:19 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готовится заплатить больше 100 млн евро за звёздного форварда слухи
00:45 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса» решил перейти в «Рому»
00:22 · Италия. Серия А
«Аль-Иттихад» объявил о подписании игрока «Ромы» официально
00:16 · Италия. Серия А
Каннаваро: «Милан» начинает работать по-американски»
16 Июля
23:33 · Италия. Серия А
«Аль-Наср» может отказаться от Щесны, которому предложил огромную зарплату слухи
22:45 · Италия. Серия А
Галлиани: «Ювентус» подписал лучшего вратаря Серии А»
22:10 · Италия. Серия А
Моссаковский: «Миранчук показал, что может делать разницу в Серии A»
22:09 · Италия. Серия А
Мората: «Я перехожу в «Милан»
21:39 · Англия. Премьер-лига
​Салемакерс близок к переходу в «Лестер»
21:24 · Италия. Серия А
Деменко: Я верю в переход Миранчука в клуб МЛС
21:20 · Италия. Серия А
​Фюллькруг не против перехода в «Милан»
21:15 · Италия. Серия А
Гладилин — о Миранчуке в МЛС: «Не понимаю этого перехода»
20:43 · Италия. Серия А
Льоренте: «Мората - это клад для «Милана»
18:27 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» интересен экс-форвард «Реала» 1
18:10 · Италия. Серия А
Джентили: «Миранчука высоко оценивают в Италии» эксклюзив
18:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» улучшил предложение Рабио
17:35 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук близок к переезду в МЛС слухи
17:10 · Италия. Серия А
Лукаку хочет в «Наполи»
Все новости
Рекомендуем