Кьеллини покинул «Лос-Анджелес» – он может вернуться в «Ювентус» или сборную Италии

Бывший итальянский защитник Джорджо Кьеллини покинул пост в «Лос-Анджелесе».

Экс-футболист «Ювентуса» провёл в американском клубе последние полтора года игровой карьеры, после чего занял должность тренера по развитию. Теперь же, спустя всего полгода, новоиспечённый специалист объявил об уходе посредством социальных сетей.

Предполагается, что теперь Кьеллини может вернуться в «Ювентус», цвета которого представлял на протяжении 17 лет в бытность игроком. Об этом сообщает Football Italia. Не исключено и возвращение в сборную Италии, где уже работает другой легендарный экс-футболист, недавно завершивший карьеру, – Джанлуиджи Буффон.