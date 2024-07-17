«Ювентус» готов расстаться с 14 игроками – названы все имена

В «Ювентусе» запланировали чистку состава: сразу 14 игроков, находящихся на контракте в клубе, могут быть отпущены этим летом. По данным журналиста Николо Скиры, в этот список попали Войцех Щесны, Даниэле Ругани, Маттиа де Шильо, Дин Хейсен, Филип Костич, Уэстон Маккенни, Матиас Суле, Артур Мело, Аркадиуш Милик, Федерико Кьеза, Стефано Гори, Джанлука Фработта, Факундо Гонсалес и Марли Аке.

«Ювентус» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице прошлого розыгрыша Серии А. Отставание от ставшего чемпионом миланского «Интера» составило 24 очка.

В конце минувшей кампании должность тренера «бьянконери» покинул Массимилиано Аллегри. На его место в межсезонье был назначен Тьяго Мотта, прежде работавший с «Болоньей».