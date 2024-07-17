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Чемпионат Италии. Серия А

Ориги интересен клубам из трёх стран

17 Июля 2024 • 03:51 Комментировать
Милан
...
Торино
18.08 19:00

Нападающий «Милана» Дивок Ориги сменит клуб в текущее трансферное окно.

«Россонери» готовы расстаться с бельгийцем – игрок не входит в планы тренерского штаба. Как утверждает инсайдер Николо Скира, информацию о 29-летнем футболисте уже запросили два неназванных турецких клуба. Кроме того, за экс-форвардом «Ливерпуля» следят представители МЛС и чемпионата Катара. 

В прошедшем сезоне Дивок Ориги выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды, но проявить себя не смог – один гол и один ассист в 22 матчах.

Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2026 года, а его стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 5 млн евро.

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