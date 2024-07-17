«ПСЖ» меняет трансферные планы из-за Кварацхелии

«Пари Сен-Жермен» почти смирился с неудачей в сделке по Хвиче Кварацхелии.

Согласно многочисленным слухам, парижский клуб договорился с грузинским футболистом, но убедить «Наполи» так и не смог – «партенопейцы» наотрез отказались продавать своего лидера. Как информирует Djamal, теперь в руководстве «ПСЖ» всё больше склоняются к приобретению центрфорварда, а не левого вингера, как планировалось прежде. Чемпионы Франции почти потеряли надежду на приход Кварацхелии.

Звёздным новичком парижан может стать другой игрок «Наполи» – Виктор Осимхен. Стоимость потенциального трансфера оценивается более чем в 100 млн евро.