Атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз готовится подписать новый контракт с клубом.

19-летний футболист проявил себя в прошедшем сезоне, а на Евро-2024 ему удалось пробиться в основной состав сборной Турции, дошедшей до четвертьфинала. По сведениям журналиста Джованни Альбанезе, «Ювентус» намерен заключить с восходящей звездой новый долгосрочный контракт. Игроку достанется почётный десятый номер, а его зарплата составит порядка 1 млн евро в год.

На данный момент в активе Кенана Йылдыза четыре забитых мяча и одна голевая передача в 32 матчах за «бьянконери». Действующий договор турка с туринским клубом рассчитан до 2027 года.