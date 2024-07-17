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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» готовится заплатить больше 100 млн евро за звёздного форварда слухи

17 Июля 2024 • 01:19 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

В «Пари Сен-Жермен» намечается громкий трансфер. Гранд Лиги 1 рассматривает возможность подписания нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, оценённого более чем в 100 млн евро. По сведениям Sport Mediaset, агент 25-летнего игрока вот-вот убедит ПСЖ» предложить «Наполи» требуемую сумму. Стороны встретились во вторник, чтобы обсудить потенциальную сделку.

В качестве замены Осимхену «Наполи» подпишет Ромелу Лукаку. «Челси» оценивает бельгийца в 35 млн евро – такую сумму «партенопейцы» смогут заплатить только после продажи Осимхена на вышеприведённых условиях. В приглашении 31-летнего экс-форварда «Интера» и «Ромы» заинтересован лично рулевой Антонио Конте.

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