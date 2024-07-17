Игрок «Ювентуса» решил перейти в «Рому»

Футболист «Ювентуса» Матиас Суле хочет присоединиться к «Роме».

21-летний нападающий уже договорился с римским клубом, но «Ювентус» пока не дал добро на продажу. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, «Рома» готовит предложение на сумму в 25 млн евро плюс бонусы. Чуть раньше предложение по аргентинцу сделал английский «Лестер» – «лисы» готовы заплатить порядка 20 млн евро.

Матиас Суле отметился 11 голами и тремя результативными передачами в 36 матчах прошедшего розыгрыша Серии А, выступая за «Фрозиноне» на правах аренды. Контракт форварда со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года.