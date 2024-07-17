Полузащитник Уссем Ауа перебрался из «Ромы» в «Аль-Иттихад».

О переходе алжирца сообщила пресс-служба саудовского клуба. По информации итальянских СМИ, «Рома» заработает на продаже 26-летнего игрока около 12 млн евро.

Уссем Ауа выступал за римский коллектив всего один сезон. Летом прошлого года хавбек перебрался в ряды «волков» из французского «Лиона» на правах свободного агента.

На счету Ауа четыре забитых мяча в 25 поединках за «Рому» во всех соревнованиях.

«Аль-Иттихад» финишировал на пятой строчке в прошедшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии. В команде выступают Карим Бензема, Н'Голо Канте и Фабиньо, хорошо известные любителям европейского футбола.