Каннаваро: «Милан» начинает работать по-американски»

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 2006 году, экс-защитник Фабио Каннаваро, считает, что «Милан» постепенно американизируется благодаря своим новым владельцам. В частности, это проявляется в скаутинге, осуществляемом клубом, а также в трансферных приобретениях.

- «Милан» использует концепт, который у нас в Европе пока что плохо знают. Они покупают дешёвых, но хороших игроков, которые растут в команде и в результате продаются дороже. Так клуб обеспечивает себя, - цитирует слова Каннаваро pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся восемнадцатого августа, в первом туре «Милан» примет «Торино».