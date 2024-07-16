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«Аль-Наср» может отказаться от Щесны, которому предложил огромную зарплату слухи

16 Июля 2024 • 23:33 Комментировать
Сельта
...
Аль-Наср Эр-Рияд
Через 21 ч. 46 мин.

Переход голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесны в «Аль-Наср» может сорваться.

Саудовский гранд сделал поляку щедрое предложение – ему были готовы платить около 20 млн евро в год. 34-летний вратарь выразил сомнения относительно перехода, что не слишком оценили в «Аль-Насре». Согласно сведениям инсайдера Альфредо Педуллы, теперь клуб из Эр-Рияда планирует переключить внимание на другие кандидатуры.

Напомним, «Аль-Наср» также пытался подписать голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона, но не смог договориться с «горожанами» по условиям трансфера.

Контракт Войцеха Щесны с «Ювентусом» рассчитан до лета следующего года.

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СЕЛЬТА АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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