Переход голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесны в «Аль-Наср» может сорваться.

Саудовский гранд сделал поляку щедрое предложение – ему были готовы платить около 20 млн евро в год. 34-летний вратарь выразил сомнения относительно перехода, что не слишком оценили в «Аль-Насре». Согласно сведениям инсайдера Альфредо Педуллы, теперь клуб из Эр-Рияда планирует переключить внимание на другие кандидатуры.

Напомним, «Аль-Наср» также пытался подписать голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона, но не смог договориться с «горожанами» по условиям трансфера.

Контракт Войцеха Щесны с «Ювентусом» рассчитан до лета следующего года.