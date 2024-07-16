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Чемпионат Италии. Серия А

Галлиани: «Ювентус» подписал лучшего вратаря Серии А»

16 Июля 2024 • 22:45 Комментировать
Эмполи
...
Монца
18.08 19:00

Адриано Галлиани высказался о недавнем переходе голкипера Микеле ди Грегорио из «Монцы» в «Ювентус».

26-летний игрок перебрался в ряды «бьянконери» на правах аренды с обязательством выкупа. По имеющимся данным, туринский клуб заплатит за вратаря в общей сложности около 19 млн евро.

«Ювентус» подписал лучшего вратаря Серии А. Ещё в январе Джунтоли [спортивный директор «Ювентуса»] сказал мне: «Это мой вратарь, давай поговорим о деньгах», – приводит Calciomercato слова генерального директора «Монцы».

Микеле ди Грегорио заключил с «Ювентусом» договор, рассчитанный до середины 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриано Галлиани Монца Кристиано Джунтоли Микеле ди Грегорио ещё теги

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