Моссаковский: «Миранчук показал, что может делать разницу в Серии A»

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский прокомментировал возможной переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».

«Надеюсь, что инфа про завершенный трансфер – вброс. Алексей провел свой лучший сезон в Италии. Он показал, что может делать разницу в Серии А. Переезд в этом статусе в МЛС – это грустно», — написал Моссаковский в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что клубы согласовали переход Миранчука. Однако по сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сделка пока не закрыта.

В прошлом сезоне Миранчук провел 42 матча во всех турнирах, четыре раза поразил ворота соперников и оформил 12 ассистов.