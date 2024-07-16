Мората: «Я перехожу в «Милан»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората подтвердил свой переход в «Милан».

Как ранее сообщали различные источники, «россонери» активировали пункт отступных в размере 13 млн евро, прописанный в контракте испанца с «матрасниками». Теперь информацию о договорённости с итальянским клубом подтвердил сам 31-летний форвард.

«Да, после медицинского обследования я перейду в «Милан».

Я уже попрощался с товарищами по команде, тренером Симеоне и руководством «Атлетико». Лучше расстаться, когда больше не можешь выкладываться на все 100%. Я выиграл Евро в качестве игрока «Атлетико», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Мораты.