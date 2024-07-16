Трансфер Алексея Миранчука ещё не согласован

Журналист Лука Бендони в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб «Атланта Юнайтед».

Ранее появилась информация, что трансфер 28-летнего игрока полностью согласован.

— Насколько я знаю, переход Миранчука еще не до конца согласован, «Аталанта» хочет 13-15 миллионов, а сам Алексей все еще сомневается. Спортивный директор «Атланты» сейчас в Бергамо и старается убедить футболиста перебраться в США. Клубы из Италии же не готовы платить за него требуемую сумму, — сказал Бендони.