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Деменко: Я верю в переход Миранчука в клуб МЛС

16 Июля 2024 • 21:24 Комментировать

Бывший игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланта Юнайтед».

Эксперт заявил, что верит в переход Миранчука, ведь наставник «Аталанты» на него не рассчитывает.

— Может быть, Алексей и хотел бы остаться в Серии А, но агенты не могут найти варианты в Европе, — приводит слова Деменко Vprognoze.

Во вторник, 16 июля, появилась информация о предстоящем переходе 28-летнего Миранчука в американский клуб.

По данным СМИ, сумма трансфера составит 11 миллионов евро, а сам Миранчук будет зарабатывать полтора миллиона евро после вычета налогов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Максим Деменко Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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