​Фюллькруг не против перехода в «Милан»

Немецкий нападающий Никлас Фюллькруг не против перехода в итальянский «Милан», слухи об этом появились в последние дни и сообщали, прежде всего, о желании селекционеров клуба заполучить игрока.

Но есть и обратный интерес - как уточняет pianetamilan.it, нападающий положительно относится к идее перебраться в Италию и, возможно, эмулировать успехи Оливера Бирхоффа, который в своё время успешно выступал за «Милан» и забил немало важных голов, играя на той же позиции.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся восемнадцатого августа, в первом туре «Милан» примет «Торино».