Гладилин — о Миранчуке в МЛС: «Не понимаю этого перехода»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном трансфере хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб МЛС.

Эксперт заявил, что не видит перспективы роста для Миранчука в американской лиге.

— Просто заработать денег, это одно. Он играет в хорошей команде и хорошем чемпионате. Я пока не понимаю этого перехода, — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Ранее появилась информация, что «Атланта Юнайтед» полностью согласовала трансфер 28-летнего полузащитника «Аталанты».

В прошлом сезоне Миранчук сыграл в 42 матчах с учетом всех турниров, забил четыре гола и отдал 12 голевых передач.