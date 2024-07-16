Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук переходит в американский клуб «Атланта Юнайтед». Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По данным источника, клуб из Бергамо заработает на продаже 28-летнего футболиста 11 миллионов евро. Утверждается, что сам Миранчук согласился переехать в США. Сделка будет закрыта в ближайшие дни, подытожил источник.

Напомним, Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. За это время он принял участие в 98 матчах, забил 13 голов и записал на свой счет 19 результативных передач.

Действующий контракт Миранчука с клубом рассчитан до середины следующего лета.