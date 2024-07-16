Льоренте: «Мората - это клад для «Милана»

Бывший испанский нападающий Фернандо Льоренте считает возможный переход Альваро Мораты в «Милан» большим успехом для клуба. Мората в качестве капитана испанской сборной произвёл хорошее впечатление на публику в ходе чемпионата Европы, а его команда выиграла турнир:

- Такого игрока хотят все, он станет уникальным козырем «Милана». Его освистывали, загоняли в депрессию, но он показал, что принадлежит к лучшим, - цитирует слова Льоренте pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует восемнадцатого августа. В последний раз «Милан» становился чемпионом в 2022 году.