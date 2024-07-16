Бывший игрок «Аталанты» Маттео Джентили в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук сильный игрок, он помог «Аталанте» в прошлом сезоне, но приход Дзаньоло означает, что ему будет сложнее попадать в состав. В такой ситуации «Аталанте» выгодно получить за него хорошую сумму, он высоко ценится в Италии. Найдется много клубов, которые его захотят у себя видеть. Это очень классный игрок», — сказал Джентили.

Ранее появилась информация, что 28-летний хавбек может продолжить карьеру в американском клубе «Атланта Юнайтед».