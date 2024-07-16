«Ювентус» улучшил предложение Рабио

Будущее полузащитника Адриена Рабио остаётся туманным. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» улучшил предложение по новому контракту для 29-летнего футболиста. Ожидается, что француз даст ответ в течение текущей недели.

Как известно, с начала июля Рабио числится в списке свободных агентов. Дело в том, что у полузащитника истёк срок контракта с «Ювентусом». Ранее слухи связывали Адриена и с другими клубами, в том числе с «Манчестер Юнайтед».

Всего за «Ювентус» Адриен Рабио провёл 212 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 15 голевых передач на партнёров.