Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в американской «Атланта Юнайтед».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клуб МЛС направил новое предложение «Аталанте» по трансферу 28-летнего футболиста. Сообщается, что стороны продолжают вести переговоры и сделка может быть закрыта в самое ближайшее время.

Ранее сообщалось, что переход будет зависеть от решения самого Миранчука.

В прошлом сезоне российский хавбек появился на поле в 42 матчах с учетом всех турниров, забил четыре гола и записал на свой счет 12 результативных передач.