Лукаку хочет в «Наполи»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку намеревается остаться в Италии и продолжать свои выступления в Серии А после того, как прошлый сезон он провёл в «Роме». Теперь у него выбор между двумя недавними чемпионами страны - «Миланом» и «Наполи».

При этом, как утверждают итальянские источники вроде pianetamilan.it, Ромелу склоняется именно к «Наполи», так как надеется встретиться там со своим бывшим наставником по «Интеру» Антонио Конте.

Вопрос лишь в том, уйдет ли из «Наполи» Осимхен или нет - в случае, если нигериец останется, то для Лукаку вряд ли найдётся место в команде Антонио Конте.