«Милан» близок к подписанию форварда сборной Испании

Нападающий Альваро Мората всё ближе к переходу из «Атлетико» в «Милан». Как сообщает в социальных сетях известный журналист Маттео Моретто, представители «россонери» уже находятся в Мадриде. Они хотят в ближайшее время закрыть трансфер 31-летнего Мораты.

«Милан» может выкупить Морату у «Атлетико» за 15 миллионов евро – соответствующий пункт прописан в контракте игрока. Переговоры на этот счёт ещё идут. При этом уже в ближайшее время опытный форвард должен пройти медицинское обследование для клуба Серии А.

Стоит сказать, что в своё время Альваро Мората уже выступал в Италии за «Ювентус».