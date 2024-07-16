Льоренте считает «Ювентус» фаворитом в борьбе за титул

Бывший испанский нападающий Фернандо Льоренте высказался по поводу перспектив нового сезона в итальянском чемпионате. Он верит в то, что его бывший клуб, туринский «Ювентус», сможет вернуть себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

- Мой фаворит в борьбе за Скудетто? «Ювентус» снова должен показать свою мощь. У «Наполи» будет только чемпионат, без еврокубков. Он тоже будет силён. «Интер» и «Милан» я тоже отношу к фаворитам. Уверен, эти четыре клуба разыграют все между собой, - цитирует слова Льоренте итальянское издание Corriere Dello Sport.

В прошлом сезоне титул взял «Интер».