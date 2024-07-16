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В «Атлетико» подтвердили скорый уход Мораты

16 Июля 2024 • 06:29 Комментировать
Милан
...
Торино
18.08 19:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората скоро примерит футболку «Милана».

«Россонери» активируют пункт отступных в размере 13 млн евро, прописанный в договоре 31-летнего игрока с «матрасниками». Сам форвард уже ответил согласием итальянскому клубу. Не стал отрицать приближающуюся продажу чемпиона Европы и президент «Атлетико».

«Перейдёт ли Мората в «Милан»? Похоже на то. Для игроков, не желающих оставаться в «Атлетико», двери открыты. Но эта ситуация нас беспокоит, ведь Альваро – фантастический футболист и прекрасный человек», – приводит Calciomercato слова главы мадридского клуба Энрике Сересо.

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