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Милик и Ругани могут сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А

16 Июля 2024 • 05:32 Комментировать
Болонья
...
Удинезе
18.08 19:00

Нападающий Аркадиуш Милик и защитник Даниэле Ругани могут покинуть «Ювентус» в текущее трансферное окно.

Интерес к обоим игрокам проявляет «Болонья», добывшая путёвку в Лигу чемпионов по итогам минувшего розыгрыша Серии А. Об этом сообщает инсайдер Альфредо Педулла. Проблемой при переговорах могут стать напряжённые отношения между клубами: ситуация обострилась после ухода тренера Тьяго Мотты из «Болоньи» в «Ювентус».

Стоимость 30-летнего Аркадиуша Милика оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро. 29-летний Даниэле Ругани, по версии того же ресурса, стоит чуть меньше – 4 млн евро.

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Болонья Ювентус Даниэле Ругани Аркадиуш Милик трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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