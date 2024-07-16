Милик и Ругани могут сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А

Нападающий Аркадиуш Милик и защитник Даниэле Ругани могут покинуть «Ювентус» в текущее трансферное окно.

Интерес к обоим игрокам проявляет «Болонья», добывшая путёвку в Лигу чемпионов по итогам минувшего розыгрыша Серии А. Об этом сообщает инсайдер Альфредо Педулла. Проблемой при переговорах могут стать напряжённые отношения между клубами: ситуация обострилась после ухода тренера Тьяго Мотты из «Болоньи» в «Ювентус».

Стоимость 30-летнего Аркадиуша Милика оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро. 29-летний Даниэле Ругани, по версии того же ресурса, стоит чуть меньше – 4 млн евро.