«ПСЖ» может включить своих игроков в сделку по Осимхену – названы имена

Согласно прежним отчётам, неаполитанцы готовы продать своего лидера, но запрашивают за него не меньше 100 млн евро. Желающих приобрести 25-летнего игрока на таких условиях пока не нашлось, но «ПСЖ» ещё не отказался от идеи подписания нигерийца. Как стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио, в понедельник агент Осимхена прилетел в Париж.

Гранд Лиги 1 рассчитывает купить форварда по сниженной цене с вовлечением в сделку своих футболистов. Отправиться в «Наполи» могут Норди Мукиэле, Ли Кан Ин и Карлос Солер, стоимость которых оценивается экспертами Transfermarkt в 10, 25 и 20 млн евро соответственно.