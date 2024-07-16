Пункт отступных за Леау в 175 млн евро больше не действует

Нападающего «Милана» Рафаэла Леау больше нельзя купить за 175 млн евро без переговоров с клубом.

Срок действия опции был рассчитан до полуночи 16 июля. Ни один клуб даже не приблизился к обозначенному ценнику, информирует La Gazzetta dello Sport. Очевидно, что потенциальных покупателей не устроила такая стоимость, поэтому «Милану» легко удалось сохранить свою звезду, однако теперь отступные не действуют.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 25-летнего Рафаэла Леау в 90 млн евро. В июне прошлого года форвард подписал с «россонери» договор, рассчитанный до середины 2028 года.