«Ювентус» хочет заработать 90 млн евро на продаже четырёх игроков

В «Ювентусе» намерены расстаться с четырьмя игроками, чтобы провернуть несколько дорогостоящих подписаний.

В список на продажу попали Федерико Кьеза, Матиас Суле, Дин Хейсен и Филип Костич. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, руководство «старой синьоры» планирует расстаться со всеми вышеперечисленными игроками и выручить в общей сложности 90-95 млн евро.

Эти средства, как ожидается, будут вложены в трансферы полузащитника Тёна Копмейнерса из «Аталанты» и центрального защитника Жан-Клера Тодибо из «Ниццы». Стоимость нидерландца, по оценке портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро, ценник француза – 35 млн.