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«Ювентус» хочет заработать 90 млн евро на продаже четырёх игроков

16 Июля 2024 • 02:53 Комментировать
Ювентус
...
Комо
18.08 19:00

В «Ювентусе» намерены расстаться с четырьмя игроками, чтобы провернуть несколько дорогостоящих подписаний.

В список на продажу попали Федерико Кьеза, Матиас Суле, Дин Хейсен и Филип Костич. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, руководство «старой синьоры» планирует расстаться со всеми вышеперечисленными игроками и выручить в общей сложности 90-95 млн евро.

Эти средства, как ожидается, будут вложены в трансферы полузащитника Тёна Копмейнерса из «Аталанты» и центрального защитника Жан-Клера Тодибо из «Ниццы». Стоимость нидерландца, по оценке портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро, ценник француза – 35 млн.

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Ювентус Ницца Аталанта Филип Костич Федерико Кьеза Жан-Клер Тодибо Дин Хейсен Тён Копмейнерс трансферы футбола - лето 2024 Матиас Суле ещё теги

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