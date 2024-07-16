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Романо назвал условие возможного трансфера Осимхена в «ПСЖ»

16 Июля 2024 • 01:05 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал интерес «ПСЖ» к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.

Парижане наряду с клубами Английской премьер-лиги считались основными претендентами на 25-летнего игрока, но, как и все остальные, не решились удовлетворить внушительный трансферный запрос «Наполи». По сообщениям Романо, сделка всё ещё возможна: «ПСЖ» вновь начнёт работу над подписанием нигерийца, если расстанется с кем-то из своих нападающих. За ситуацией также следят клубы из Саудовской Аравии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Осимхена в 100 млн евро. В случае его продажи «Наполи» попытается переманить в свои ряды Ромелу Лукаку.

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