Романо назвал условие возможного трансфера Осимхена в «ПСЖ»

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал интерес «ПСЖ» к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.

Парижане наряду с клубами Английской премьер-лиги считались основными претендентами на 25-летнего игрока, но, как и все остальные, не решились удовлетворить внушительный трансферный запрос «Наполи». По сообщениям Романо, сделка всё ещё возможна: «ПСЖ» вновь начнёт работу над подписанием нигерийца, если расстанется с кем-то из своих нападающих. За ситуацией также следят клубы из Саудовской Аравии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Осимхена в 100 млн евро. В случае его продажи «Наполи» попытается переманить в свои ряды Ромелу Лукаку.