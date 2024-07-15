«Милан» и Мората договорились по всем условиям контракта

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората достиг полной договорённости с «Миланом».

«Россонери» вот-вот закроют сделку по трансферу испанца, недавно ставшего чемпионом Европы. Как информирует Football Italia, гранд Серии А согласовал с форвардом все условия сотрудничества. 31-летний игрок заключит с «Миланом» контракт на четыре года с опцией автоматического продления ещё на один сезон. Зарплата – около 5,5 млн евро в год с учётом бонусов.

Трансфер Альваро Мораты обойдётся «Милану» в 13 млн евро – итальянский клуб решил активировать пункт отступных, который прописан в соглашении футболиста с «Атлетико». Переход должен состояться в скором времени.