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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и Мората договорились по всем условиям контракта

15 Июля 2024 • 22:28 Комментировать
Милан
...
Торино
18.08 19:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората достиг полной договорённости с «Миланом».

«Россонери» вот-вот закроют сделку по трансферу испанца, недавно ставшего чемпионом Европы. Как информирует Football Italia, гранд Серии А согласовал с форвардом все условия сотрудничества. 31-летний игрок заключит с «Миланом» контракт на четыре года с опцией автоматического продления ещё на один сезон. Зарплата – около 5,5 млн евро в год с учётом бонусов. 

Трансфер Альваро Мораты обойдётся «Милану» в 13 млн евро – итальянский клуб решил активировать пункт отступных, который прописан в соглашении футболиста с «Атлетико». Переход должен состояться в скором времени.

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