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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» согласовал с «Атлетико» переход Мораты слухи

15 Июля 2024 • 16:50 Комментировать

Испанский нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората продолжит карьеру в итальянском «Милане». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны полностью согласовали трансфер 31-летнего Мораты. Утверждается, что покупка форварда обойдется «Милану» в 13 миллионов евро.

Уже на текущей неделе Мората пройдет медицинское обследование и подпишет четырехлетний трудовой договор с миланским клубом.

В прошлом клубном сезоне нападающий принял участие в 48 матчах с учетом всех турниров, забил 21 гол и записал на свой счет пять результативных передач.

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Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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