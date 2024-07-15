Испанский нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората продолжит карьеру в итальянском «Милане». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны полностью согласовали трансфер 31-летнего Мораты. Утверждается, что покупка форварда обойдется «Милану» в 13 миллионов евро.

Уже на текущей неделе Мората пройдет медицинское обследование и подпишет четырехлетний трудовой договор с миланским клубом.

В прошлом клубном сезоне нападающий принял участие в 48 матчах с учетом всех турниров, забил 21 гол и записал на свой счет пять результативных передач.