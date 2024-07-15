Морате задали вопрос о переходе в «Милан»

Центральный нападающий сборной Испании Альваро Мората не стал отвечать на вопрос о трансфере в «Милан» после триумфа на чемпионате Европы – 2024.

«Дайте мне насладиться победой на Евро. Сейчас время для празднования, а затем отпуск. Переезд в Серию А? Посмотрим», - приводятся слова форварда в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Напомним, что на клубном уровне опытный нападающий выступает за мадридский «Атлетико». Срок действующего трудового соглашения между Альваро и «матрасниками» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Мораты в 16 миллионов евро.