Мората близок к переходу в итальянский топ-клуб

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората близок к возвращению в итальянскую Серию А, где ранее отыграл 4 сезона в составе туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Николо Скиры, испанец близок к переходу в «Милан».

«Россонери» согласились заплатить 13 миллионов евро, которые были прописаны в контракте Мораты в качестве отступных. Альваро подпишет контракт до 2028 года с зарплатой в размере 5 миллионов евро в год.

Сообщается, что Мората пройдёт медосмотр в «Милане» уже на этой неделе. Вчера Альваро выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании. В последнем розыгрыше Ла Лиги форвард отметился 15 голами и 3 ассистами.