Алекс Сандро решил, за какой клуб хочет играть

Защитник Алекс Сандро покинул «Ювентус» - его контракт был рассчитан до конца июня. 33-летний футболист получил предложение из родной Бразилии, однако в настоящий момент Сандро не хочет возвращаться в свою страну.

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, Сандро хочет вернуться в «Порту», где он показывал качественный футбол в 2011-2015 годах. Разговоры о возможном возвращении бразильца в португальский клуб идут, но официального предложения пока что не поступало.

В прошлом сезоне Алекс Сандро провёл 18 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.