Наумов — о Миранчуке в МЛС: «Он решил распрощаться с карьерой футболиста»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном трансфере хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланта Юнайтед».

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали трансфер 28-летнего россиянина.

«Как правило, туда едут доигрывать, чтобы заработать в не самой сложной лиге. Если Миранчук хочет увидеть какую-то новую жизнь, то он решил распрощаться с карьерой футболиста», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Миранчук не будет прогрессировать в МЛС, поэтому такой переход отрицательно скажется на его карьере.

В минувшем сезоне Миранчук появился на поле в 42 встречах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет 12 результативных передач.