Конте ответил на вопрос о перспективах «Наполи» в новом сезоне

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Неаполитанцы впервые за 33 года выиграли Серию А в кампании-2022/23, однако годом позднее финишировали лишь десятыми. Несмотря на это, «адзурри» считаются одними из трёх главных претендентов на скудетто после прихода Конте.

«В прошлом сезоне отрыв от «Интера» составил 41 очко, от зоны Лиги чемпионов – 15 очков. Это просто факты.

Этим летом мы также потеряли Петра Зелиньски, который усилил «Интер». Мы не знаем, как сложится для нас трансферный период. Если бы я был букмекером, мой прогноз был бы другим, но я готов принять этот вызов.

Если на нас хотят оказать давление – не проблема. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы исправить ситуацию после абсурдного прошлого сезона», – цитирует Football Italia Конте.