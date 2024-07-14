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«Ницца» запросила 40 млн евро за Тодибо, на которого претендует топ-клуб Серии А

14 Июля 2024 • 03:47 Комментировать
Ювентус
...
Комо
18.08 19:00

«Ницца» намерена заработать не менее 40 млн евро на продаже центрального защитника Жан-Клера Тодибо.

Француз был обозначен «Ювентусом» в качестве приоритетной цели на позицию в центре обороны. По данным журналиста Мирко ди Натале, клубы продолжают вести переговоры по условиям трансфера. «Ницца» запросила за Тодибо 40 млн евро, «Ювентус» надеется сбить ценник.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего футболиста в 35 млн евро. Тодибо перебрался в «Ниццу» летом 2021 года из «Барселоны».

Интерес к центрбеку также проявляли английские «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед».

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Ювентус Ницца Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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