Костакурта оценил игроков «Милана» сыгравших на Евро-2024

Бывший защитник итальянского «Милана» Алессандро Костакурта дал оценку тем игрокам клуба, которые сыграли на Евро-2024. Как ни странно, большую часть игроков «Милан» делегировал вовсе не в сборную Италии, как следовало бы ожидать, а в сборную Франции. Но она уже покинула турнир, проиграв в полуфинале Евро сборной Испании:

- Леау сыграл средний турнир, но рос от матча к матчу. Это признак правильного менталитета. Тео не впечатлил меня, Меньян спасал свою команду, а Рейндерс был полезен для своей сборной, - цитирует слова Костакурты итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.