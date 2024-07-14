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Чемпионат Италии. Серия А

Uber стал спонсором «Комо»

14 Июля 2024 • 02:17 Комментировать

Поднявшийся в высший свет итальянского футбола амбициозный «Комо» продолжает генерировать новости - накануне было объявлено о новом спонсорском контракте.

На футболках игроков команды будет красоваться спонсорский логотип компании Uber - известнейшего поставщика услуг перевоза. Uber впервые будет спонсировать команду из итальянского чемпионата. В самое ближайшее время также будут представлены новые футболки команды.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнётся восемнадцатого августа, в первом туре «Комо» предстоит сыграть в Турине с местным «Ювентусом».


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Евро-Футбол.Ру,
Комо
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