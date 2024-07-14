Uber стал спонсором «Комо»

Поднявшийся в высший свет итальянского футбола амбициозный «Комо» продолжает генерировать новости - накануне было объявлено о новом спонсорском контракте.

На футболках игроков команды будет красоваться спонсорский логотип компании Uber - известнейшего поставщика услуг перевоза. Uber впервые будет спонсировать команду из итальянского чемпионата. В самое ближайшее время также будут представлены новые футболки команды.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнётся восемнадцатого августа, в первом туре «Комо» предстоит сыграть в Турине с местным «Ювентусом».