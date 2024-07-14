В «Наполи» уверены, что Кварацхелия продлит контракт

«Наполи» работает над новым контрактом Хвичи Кварацхелии. Представители клуба проведут встречу с агентами игрока в конце июля. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, руководство «партенопейцев» уверено, что сможет убедить 23-летнего вингера заключить новый договор.

Кварацхелии будет предложено соглашение сроком до 2029 года с возможностью пролонгации ещё на один год, также президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис обсудит с окружением грузинского футболиста включение в сделку пункта отступных.

Интерес к Хвиче Кварацхелии проявлял «Пари Сен-Жермен». «Наполи» отказался продавать свою звезду.