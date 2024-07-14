Конте рассказал, как при нём будет играть «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о том, как будет выстраивать игру команды.

В прошлом сезоне неаполитанцы перепробовали трёх разных тренеров, но ни с кем не добились успеха – команда в статусе действующего чемпиона финишировала десятой в Серии А. Исправлять ситуацию был призван Конте, не имевший работы с момента ухода из «Тоттенхэма» в марте прошлого года.

«Мы будем работать над системой, в рамках которой сможем играть как с тройкой, так и с четвёркой защитников, – делится тактическими задумками новый рулевой «партенопейцев». – Мы можем использовать не только формацию 4-3-3, но и 4-4-2. При игре с высоким прессингом полузащитник поднимается в линию к нападающему, как треквартиста или кто-то вроде Распадори. Мы подходим к трансферному окну, держа в голове эти идеи», – цитирует TMW Конте.