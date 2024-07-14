«Интер Майами» запланировал подписание игрока «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может вернуться на родину.

Американец вряд ли останется в «Ювентусе»: он отказался продлевать контракт, и в туринском клубе намерены продать его, чтобы не потерять свободным агентом через год. По сообщениям журналиста Джованни Альбанезе, «Интер Майами» готов вернуть Маккенни в США. Чтобы сделка состоялась, игроку придётся согласиться на сокращение зарплаты, однако эта потеря может быть компенсирована за счёт рекламных прав.

Интерес к Уэстону Маккенни также проявляют клубы из Турции и Германии. Ранее 25-летний хавбек отказался от перехода в «Астон Виллу».