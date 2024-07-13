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Чемпионат Италии. Серия А

Варан договорился с клубом Серии А

13 Июля 2024 • 23:38 Комментировать
Ювентус
...
Комо
18.08 19:00

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан готов к переходу в «Комо».

Прошедшая недавно встреча сторон завершилась успехом – француз ответил согласием на предложение итальянского клуба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём эксклюзивном отчёте. В ближайшие дни «Комо» оформит документы, необходимые для осуществления сделки, после чего о переходе будет объявлено официально.

Отмечается, что ключевую роль в переговорах с 31-летним центрбеком сыграл Сеск Фабрегас, занимающий должность тренера команды-новичка Серии А.

Рафаэль Варан находится в статусе свободного агента – его контракт с «Манчестер Юнайтед» истёк в конце июня.

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