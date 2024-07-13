Форвард «Барселоны» Витор Роке интересен другим клубам.

19-летний игрок не смог пробиться в основной состав «сине-гранатовых» в прошлом сезоне. По данным различных источников, каталонский гранд готов продать бразильца, если получит приемлемое предложение. Интерес к игроку сейчас проявляет итальянский «Лацио»: как информирует Mundo Deportivo, римляне планируют арендовать нападающего с опцией выкупа за 25 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Витора Роке в 30 млн евро. На счету футболиста два забитых мяча в 16 поединках за «Барселону» во всех турнирах с момента переезда из Бразилии.