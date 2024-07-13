Костакурта: «Первым делом Фонсеке предстоит навести порядок в обороне»

Бывший оборонец итальянского «Милана» Алессандро Костакурта считает, что новому тренеру клуба, португальском специалисту Паулу Фонсеке, надо в первую очередь навести порядок в обороне, которая нередко подводила «Милан» в минувшем сезоне.

- Надо систематизировать оборону. Ещё год назад я говорил, что её надо строить вокруг двух центральных защитников, и сейчас повторю то же самое, - цитирует слова Костакурты pianetamialn.it.

Напомним, что новый сезон в высшей лиге итальянского футбола, Серии А, стартует восемнадцатого августа. В последний раз «Милан» становился чемпионом в 2022 году.