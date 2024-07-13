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Чемпионат Италии. Серия А

​Главный нападающий «Комо» продлил контракт с клубом до 2028 года

13 Июля 2024 • 22:47 Комментировать

Итальянский клуб «Комо» вышел в высшую лигу итальянского футбола и проводит соответствующие новому статусу действия, укрепляя отношения с хорошо проявившими себя игроками. В частности, речь идёт о Патрике Кутроне - как стало известно сегодня, соглашение с нападающим продлено до 2028 года.

- Мы очень довольны продлением контракта с Патриком. Он - выдающийся нападающий. Очень важный игрок для нас. Он покажет свои лучшие качества в Серии А, на глазах наших преданных тифози, - прокомментировал событие главный тренер клуба, испанский спец Сеск Фабрегас.  

Новый сезон Серии А стартует 18 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Комо Патрик Кутроне
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