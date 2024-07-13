​Костакурта не верит в Фонсеку

Легендарный бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта не верит в Паулу Фонсеку, нового тренера «Милана». По его словам, клубу нужен был чуть другой специалист. При этом Костакурта всячески желает успеха новому наставнику «россонери».

- Я бы предпочёл человека с печатью гения - это Конте, де Дзерби или Сарри. Мне нравится и Тьяго Мотта, но он выбрал другой путь. Я должен поддержать клуб, выбравший Фонсеку, но не уверен, что с ним клуб снова начнёт побеждать, - цитирует слова Костакурты La Gazzetta Dello Spot.

Ранее Фонсека работал в Италии с римской «Ромой», также он тренировал «Шахтёр».