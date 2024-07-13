Конте дал ответ по будущему Кварацхелии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте дал комментарий по поводу будущего атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии. Специалист ожидает, что грузинский футболист останется в команде.

«Президент сказал мне, что Хвича останется. Я очень этому рад. Кварацхелия и ди Лоренцо – ключевая часть нашего проекта», - слова Конте приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Как известно, «Наполи» хочет подписать с Хвичей новый контракт с существенным повышением заработной платы. Всего за «Наполи» Хвича провёл 88 официальных матчей, в которых забил 25 голов и отдал 26 голевых передач.